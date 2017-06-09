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/Общество/

Пензенский пастафарианец требует от ФМС вклеить в паспорт фото в дуршлаге

Гражданин Владимир Ситников ( данные по facebook)  запечатлев себя в традиционном головном уборе пастафарианцев ( дуршлаг) приложил фото к заявлению о замене паспорта гражданина РФ и отправил всё это через сервис госуслуги в  УФМС города Каменка Пензенской Губернии.

Я - пастафарианин. Наши традиционные религиозные головные уборы - дуршлаги и пиратские треуголки. Треуголки, к сожалению, у меня нет. Да и она закрывала бы верхнюю часть овала лица, что по закону недопустимо на фотографиях для документов. Другое дело дуршлаг! Его для фотографирования можно слегка сдвинуть назад и открыть лицо полностью. Что я и сделал. Пишет житель Пензенской области в своём facebook

 Как и ожидалось полиция отказала вновь обращенному в желании соблюсти религиозные традиции пастафарианцев. Вот как описывает получение отказа:

 -В конце рабочего дня пензенские юристы всё-таки соизволили прислать текст отказа. Ольга Константиновна пригласила меня в кабинет к начальнику ОМВД Олегу Ивановичу Резанову. Там уже, кроме хозяина кабинета, нас ждали ещё два полицейских чиновника, имён которых я не знаю. Они задали несколько вопросов, получили несколько ответов и приняли решение отказать. Несмотря на приведённые доводы и процитированные буквы закона. Что ж. Буду обжаловать.
Тем более, что отказ не содержит причины и посему является отпиской, а не ответом по существу.

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Категория: Новости / Общество

Просмотров: 66 Комментариев: 1
  1. Advokat 09.06.2017 13:31 Ответить
    Я бы лучше посоветовал проконсультироваться с юристами и уже с их помощью разобраться в ситуации и принять главное решение. Ну или просто найти у них на сайте ответы в интересных статьях.
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