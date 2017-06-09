В Краснодаре прошло совещание по улучшению фитосанитарной обстановки города

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В администрации г. Краснодара состоялось рабочее совещание комиссии по уничтожению амброзии и другой сорной растительности с представителями администрации города, внутригородских и сельских округов. От Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея в совещании принял участие начальник Краснодарского МО ВФН Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Н.Н. Бареева.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы применения комплекса мер, направленных на ликвидацию опасного карантинного сорняка – амброзии полыннолистной, а также о порядке привлечения к административной ответственности нерадивых землепользователей за произрастание такой растительности на землях всех форм собственности.

Н.Н. Бареева обратилась к участникам совещания с призывом применять все возможные меры по уничтожению амброзии и отметила, что только повсеместная и эффективная борьба с карантинным сорняком амброзией полыннолистной способствует снижению числа аллергических заболеваний людей и восстановлению плодородия сельскохозяйственных земель. Задача по уничтожению амброзии должна стать общей как, для населения, предприятий всех форм собственности, так и для глав внутригородских и сельских округов.

Также особое внимание было уделено обсуждению мероприятий, направленных на борьбу с еще одним карантинным сорняком – ценхрусом длинноколючковым. Участниками совещания было отмечено, что работы по удалению этого сорняка вручную с последующим сжиганием, проведенные в 2015-2016 г дали положительный результат, и в последствии при проведении контрольных мероприятий выявлялись лишь единичные растения.

Начальник Краснодарского МО ВФН Управления отметила необходимость улучшения карантинного фитосанитарного состояния территории муниципального образования, для чего необходимо соблюдать карантинный фитосанитарный режим по всем 11 видам карантинных объектов, зарегистрированных в Краснодаре. А также напомнила, что если в течение 3 – х лет при обследовании территории, на которой установлен карантинный фитосанитарный режим, госинспектор не выявляет наличие карантинного объекта, то приказом Управления Россельхознадзора карантинная фитосанитарная зона снимается и отменяется фитосанитарный режим.

Также участникам совещания были розданы листовки и плакаты с информацией, направленной на борьбу с амброзией полыннолистной.

Источник: Россельхознадзор