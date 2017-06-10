В Новороссийске состоялся запуск проекта PRO Женщин

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«Запуск программы «PRO Женщин» в городе-герое Новороссийске – знаменательное для нас событие! – говорит руководитель «PRO Женщин» Эльнара Суляева. – Соответствующее решение нами было принято после того, как Полина Ананченкова из Новороссийска присоединилась к сообществу «PRO Женщин» и прошла программу в Москве, предложила нам открыть проект в ее родном городе». Теперь Полина Ананченкова (PhD, профессор кафедры экономики и управления в социальной сфере Академии труда и социальных отношений) является представителем «PRO Женщин» в Новороссийске.

В запуске проекта в Новороссийске приняли участие около 40 участниц из Новороссийска, Краснодара, Геленджика и Анапы: начинающие и состоявшиеся предпринимательницы, преподаватели, блогеры и бизнес-тренеры. Среди спикеров мероприятия были: Полина Ананченкова, Ксения Каширина (участница первого потока «PRO Женщин», запустила проект «Академия персонального продюсирования», который помогает человеку прийти к глубокому осознанию себя и своего потенциала и помогает найти самый эффективный способ самореализации в деятельности и жизни), Ольга Даниленко (предприниматель из Новороссийска, основатель магазина «Русская сказка» («Абрау-Дюрсо»)), Эльнара Суляева (руководитель «PRO Женщин») и Инна Беляева (психолог, сертифицированный коуч личной эффективности. Имеет 15-летний личный опыт управления бизнесом в сферах производства, торговли, общепита; опыт построения бизнеса с нуля, создания эффективных команд), которая провела для участниц мастер-класс, помогла обозначить цели прохождения программы и найти наиболее перспективные темы для саморазвития. Все участницы, присутствовавшие на встрече, разделились на группы и выбрали лидеров. В таком составе они будут проходить программу дальнейшие четыре месяца. Они получат доступ к образовательным, социальным и другим ресурсам, которые предоставляет проект «PRO Женщин».