В Новороссийске полицейские вручили российские паспорта юным жителям города

/Общество/

На торжественном мероприятии в преддверии Дня России начальник Управления МВД России по г. Новороссийску Владимир Бараковский, начальник отдела по вопросам миграции Управления МВД России по г. Новороссийску Дмитрий Кушнир и члены Общественного совета вручили паспорта пятерым юношам и девушкам.

Руководитель новороссийской полиции поздравил ребят со знаменательным событием в их жизни и вручил каждому юному гостю вместе с паспортом Конституцию Российской Федерации и Закон «О полиции». Начальник Управления отметил, что получение паспорта – это важное событие в жизни каждого человека, которое ко многому обязывает.

Правоохранители и общественники пожелали юным гражданам Российской Федерации успехов во взрослой жизни, знать и отстаивать свои права, соблюдать закон и правильно выстраивать жизненные приоритеты.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю