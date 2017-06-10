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/Общество/

В Новороссийске полицейские вручили российские паспорта юным жителям города

На торжественном мероприятии в преддверии Дня России начальник Управления МВД России по г. Новороссийску Владимир Бараковский, начальник отдела по вопросам миграции Управления МВД России по г. Новороссийску Дмитрий Кушнир и члены Общественного совета вручили паспорта пятерым юношам и девушкам.

Руководитель новороссийской полиции поздравил ребят со знаменательным событием в их жизни и вручил каждому юному гостю вместе с паспортом Конституцию Российской Федерации и Закон «О полиции». Начальник Управления  отметил, что получение паспорта – это важное событие в жизни каждого человека, которое ко многому обязывает.

Правоохранители и общественники пожелали юным гражданам Российской Федерации успехов во взрослой жизни, знать и отстаивать свои права, соблюдать закон и правильно выстраивать жизненные приоритеты.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Общество

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