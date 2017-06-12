3 700 человек отметили в Новороссийске День России

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На торжественном митинге в честь праздника, который проходил на Форумной площади у памятника отцам-основателям, собрались жители, гости города-героя, глава Новороссийска Игорь Дяченко, председатель Городской думы Александр Шаталов, депутаты, руководители городских и федеральных структур.

К началу праздничных мероприятий в порту пришвартовался круизный лайнер «Князь Владимир», поэтому все пассажиры имели возможность не просто увидеть красочный праздник, но и присоединиться к нему.

Флаг России предоставили поднять кавалеру ордена Мужества, начальнику расчёта зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона, старшему лейтенанту Юрию Косенко, флаг Кубани – мастеру спорта по лёгкой атлетике, двукратному победителю чемпионата России Тимуру Заиченко, флаг города-героя Новороссийска – руководителю сектора портовых мобильных кранов ПАО «НМТП» Александру Завгороднему.

- 12 июня наша страна отмечает свой главный государственный праздник – День России! – обратился к собравшимся на Форумной площади глава Новороссийска. - Все мы, жители города-героя Новороссийска, искренне радуемся победам нашего государства. Повод для гордости дают и новороссийцы, которые прославляют Россию на весь мир. Это и спортсмены, и учащиеся школ, колледжей, ВУЗов, и творческие коллективы Новороссийска. Радуют победами и наши детские коллективы, исполняющие русские народные песни. Это фольклорные ансамбли «Забавушка», «Горница» Детской музыкальной школы №1 имени Данини.

Совсем недавно - 9 Мая - мы отпраздновали 72-ю годовщину Великой Победы, чествовали наших ветеранов - освободителей нашего города, нашего Отечества. Фронтовики отстояли мир, прошли войну, а потом подняли страну из руин. Настало время нам, и в первую очередь подрастающему поколению, поднять Россию на новую ступень развития. Отечество для каждого из нас начинается с малой Родины. Но где бы мы ни родились, где бы ни выросли, мы составляем единый российский народ. Опорой нашему гражданскому обществу сегодня служат многовековые традиции, духовные ценности, мудрость народов нашей многонациональной страны. Каждый из нас своим каждодневным трудом вносит свой вклад в процветание родного края, в укрепление могущества Отечества, единой и сильной России.

- Мы ответственны за будущее нашей земли, наших детей и внуков. Нам еще многое предстоит сделать для обустройства страны, создания условий для благополучной жизни и раскрытия потенциала каждого ее жителя. Всем вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, исполнения всех желаний! С Днём России! – пожелал И. Дяченко.

Источник: Пресс-служба МО Новороссийск. Публикуется без правок и исправлений..