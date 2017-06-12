По официальной информации в акции проспекте Академика Сахарова приняли участие порядка 1800 человек
На проспекте Академика Сахарова завершилось согласованное властями г. Москвы публичное мероприятие оппозиции, в котором приняло участие порядка 1800 человек. Полицией и Росгвардией обеспечена охрана правопорядка и безопасности, грубых нарушений общественного порядка не допущено. Говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
Организатор и вдохновитель акции Алексей Навальный был задержан до начала митинга за призывы к участию в несогласованном митинге.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве сообщила:
- Алексей Навальный, разместивший в сети Интернет призывы переместиться с проспекта Сахарова, где идет мероприятие оппозиции, согласованное Мэрией Москвы, – на Тверскую улицу для участия в несогласованной протестной акции, задержан сотрудниками полиции и в настоящее время доставляется в отдел полиции для составления протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 8 ст. 20.2 и 19.3 КоАП РФ, которые будут переданы в суд для принятия решения.