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/Общество/

По официальной информации в акции проспекте Академика Сахарова приняли участие порядка 1800 человек

На проспекте Академика Сахарова завершилось согласованное властями г. Москвы публичное мероприятие оппозиции, в котором приняло участие порядка 1800 человек. Полицией и Росгвардией обеспечена охрана правопорядка и безопасности, грубых нарушений общественного порядка не допущено. Говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве. 

Организатор и вдохновитель акции Алексей Навальный был задержан до начала митинга за призывы к участию в несогласованном митинге. 

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве сообщила:

- Алексей Навальный, размести­вший в сети Интернет призывы переместит­ься с проспекта Саха­рова, где идет мероприятие оппозиции, согласованное Мэрией Москвы, – на Тверскую ули­цу для участия в нес­огласованной протест­ной акции, задержан сотрудниками полиции и в настоящее время доставляется в отдел полиции для составления протоколов об администр­ативных правонарушен­иях, предусмотренных ч. 8 ст. 20.2 и 19.3 КоАП РФ, которые будут пе­реданы в суд для прин­ятия решения.

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Категория: Новости / Общество

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