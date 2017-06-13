В торжественных мероприятиях в Новороссийске приняли участие 34 700 человек

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В День России в городе-герое с самого утра начались десятки различных праздничных мероприятий, всего их прошло 34, из них 7 в сельских округах.

В 10.00 часов на Форумной площади состоялось главное торжественное мероприятие «В России могучей, в России великой!». Собрав на площади 3 700 человек, оно дало старт всем городским и сельским праздникам, которые продолжались в течение всего дня.

Во всех парках и скверах большой интерес у горожан вызвали интерактивные площадки, выставки народного творчества, выступления самодеятельных творческих коллективов Домов культуры, Центра творчества детей и молодёжи им. Сипягина, Морского культурного центра, спортивные показательные выступления учащихся детских юношеских спортивных школ, тематические викторины, мастер-классы и прочее.

Праздничный день завершился торжественным концертом «Широкая душа страны моей!».

- День России - поистине народный праздник. Он объединил новороссийцев в любви к Родине, чувстве гордости за неё, - сказал глава города Игорь Дяченко.

Источник: Пресс-служба МО Новороссийск. Публикуется без правок и исправлений.