В Новороссийске начались летние отключения горячей воды

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По завершении отопительного сезона энергетики начинают подготовку к новому. Потому практически всех потребителей ждут сезонные отключения горячей воды, а некоторых ещё и холодной.

Это традиционная летняя русская "забава", которая заставляет жителей городов сильнее заботиться о своём здоровье и либо умываться холодной водой, либо устраивать ежедневные забеги с нагретыми на плите вёдрами с водой горячей. И каждое лето или в конце каждой весны горячую воду отключают совсем. Происходит это всегда в точно установленный день, но, почему-то, каждый год — разный.

За пределами особо крупных городов (Москва и Санкт-Петербург) отключение затягивается на два-три месяца (а то и на всё лето), в зависимости от местности и пронырливости коммунальных служб. Конечно, бывают и исключения. Некоторые жильцы скидываются на свою собственную котельную, с котлами и кочегарами. Отопление у них включается вовремя и отключение горячей воды всего на две недели, а-то и меньше. Местами прослеживается новая тенденция: многие города обрели силу и волю напрячь энергетиков, и заставить последних ремонтировать свои установки и сети дней за семь, при этом сами городские коммунальщики сильно не спешат.

Как это ни удивительно, но ремонтировать теплотрассы и поддерживать их работоспособность действительно необходимо. Энергетики говорят, что это техническая необходимость, избежать ее невозможно из-за высокого износа теплосетей в России, иначе жители рискуют остаться зимой без отопления. Протяжённость теплосетей огромна, изношенность неизмерима, строились они очень давно, и потому ежегодная проверка и тестирование — единственный способ избежать прорывов горячей воды, которые, конечно, очень нервируют жителей орошаемых домов. Внутренние части теплофикационных установок (к примеру, секционирующие задвижки) не отремонтировать без остановки всей системы. Даже при наличии нескольких ТЭЦ для непрерывного водоснабжения необходимы дополнительные закольцованные трубопроводы, подстанции теплосети и прочая инфраструктура, которых у нас нет.

В завершение представляем вашему вниманию список улиц, жители которых "насладятся" в ближайшие недели отсутствием горячей воды.

«Новороссийские тепловые сети» сообщают, что в связи с остановом на профилактические работы центрального теплопункта 13 микрорайона города Новороссийска с 27 июня по 03 июля 2017 года будет прекращено горячее водоснабжение на следующие многоквартирные жилые дома:

ул. Видова 165, 196, 196а, 177, 157, 163а, 163б, 171, 173, 179/108, 167б, 169, 167, 153;

ул. Свободы, 30;

пер. Восточный,16.

В связи с плановым ремонтом котельной с 29 июня по 12 июля 2017 года будет прекращено горячее водоснабжение многоквартирных домов: