В России число обманутых дольщиков за прошедшие два с половиной года выросло на 16 тысяч

/Общество/

Комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», регулирующий деятельность компенсационного фонда долевого строительства.

Речь, в частности, идет о сборе и выплате компенсаций за счет обязательных взносов застройщиков, привлекающих денежные средства дольщиков, ведении единого реестра застройщиков и предоставлении займов для завершения строительства.

По словам председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, нормы в защиту участников долевого строительства, принятые два-три года назад, не решили всех проблем. Число обманутых дольщиков за прошедшие два с половиной года выросло на 16 тысяч человек и по разным оценкам уже достигает 130 тысяч.

«Завтра мы будем рассматривать правительственный законопроект, призванный решить эту проблему и исполнить поручение Президента о создании теперь уже

государственного фонда, который компенсировал бы обманутым дольщикам в

будущем те риски, которые могут возникнуть в связи с исчезновением

застройщика, - сказал Н.Николаев. - Страховые компании собрали огромные резервы, и теперь нужно понять, почему они не используются. Мы пригласили представителей Центрального банка, чтобы обсудить этот вопрос. Также мы пригласили представителей Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, которое, как предусматривает законопроект, будет управлять Фондом».

Необходимо, чтобы средства, которые будут аккумулироваться государственным фондом, «были сохранены, не растрачивались понапрасну и действительно гарантировали

гражданам защиту», подчеркнул Н.Николаев.

Подержав концепцию закона, он вместе с тем сообщил что комитеты-соисполнители и эксперты высказали большое количество замечаний, которые предстоит обсудить до второго чтения.

«Думаю, мы не обойдемся без широкого обсуждения, без создания рабочей группы с привлечением и представителей общественности, и бизнес-сообщества, и различных ведомств, чтобы механизмы, предусмотренные законопроектом, заработали и мы действительно решили проблему обманутых дольщиков», - заключил председатель Комитета.

Источник: Госдума