У Егора Спахова (Матвея Иванова) все ещё есть шанс вернуться к отцу ставшему для него родным

/Общество/

2 июня в ряде центральных СМИ прошло сообщение о том, что решение Коломенского суда вступило в силу 18 мая и судьба маленького мальчика Матвея решена.

С таким же содержанием 29 мая был получен ответ на письмо общественников из приемной Президента.

Но 5 июня неравнодушные к судьбе ребенка общественники связались с адвокатом Сергея Спахова Евгением Викторовичем Корчаго, и он сообщил, что 17 мая Московским областным судом была удовлетворена частная жалоба, и решение Коломенского суда об усыновлении не вступило в силу.

В настоящее время Сергей Спахов по прежнему борется за Матвейку, которого он добросовестно растил и воспитывал как родного сына 2 года и 8 месяцев. Стоит отметить, что суд счел несостоятельным документом заключение психолога школы приемных родителей о том, что Сергей якобы не может воспитывать детей младше 9-ти лет. И 19 мая в Красногорском суде по просьбе адвоката Евгения Корчаго была назначена судебная психиатрическая экспертиза Сергея Спахова.