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Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин лишил духовного сана Арслана Садриева

Председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин своим указом  лишил духовного сана и отстранил от должностей имама-мухтасиба Московской области, имама-хатыба Местной религиозной организации мусульман Сергиево-Посадского района Арслана Садриева.

“За покушение на истинные ценности Ислама и искажение их, за своевольное неграмотное толкование фикха (мусульманского права), за искажение учения религиозно-правовых школ-мазхабов, созданных великими имамами на основе Корана и Сунны, за попытку создания раскола между мусульманами, за распространение очевидной ереси”, - говорится в документе.

11 июня 2017 года на страницах одного интернет-издания вышло интервью с Арсланом Садриевым, где он своевольно и крайне неграмотно интерпретирует учение Ислама, озвучивает собственные мнения, касающиеся основополагающих столпов мусульманской религиозной практики, при этом очевидным образом противореча Корану и Сунне.

Источник: Совет муфтиев России

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Категория: Новости / Общество

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