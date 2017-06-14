Курсанты ГМУ приняли участие в XLV сессии Совещания Министров ОСЖД в городе Сочи

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Курсанты Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф.Ушакова приняли участие в XLV сессии Совещания Министров ОСЖД в городе Сочи с участием министров и уполномоченных представителей министерств различных стран, и органов, ведающих железнодорожным транспортом стран – членов ОСЖД, в качестве Транспортных волонтёров.

Уже не в первый раз курсанты Морского университета принимают участие в качестве волонтеров в такого рода мероприятиях, с участием ведущих государственных деятелей не только России, но и ближнего зарубежья. Основной функцией для курсантов выступала «логистика на месте», а также встреча и проводы гостей-делегатов.

Отбор для участия в ГМУ был жестким ведь помимо требования владением английского языка на хорошем уровне, требовались курсанты с высоким уровнем коммуникабельности, работоспособности и ответственности. Достойных претендентов было много, но в итоге были отобраны 6 лучших мальчиков и 6 лучших девочек, обучающиеся на 2,3,4 и 5 курсах высшего образования. Были среди них и те, кто принимал участие во второй раз.

Волонтёры почли за честь приехать в Сочи, чтобы принять участие в организации такого мероприятия. Также ребята отметили высокий уровень подготовки и организации мероприятия и благодарят руководство Университета и Министерства транспорта за оказанное доверие!