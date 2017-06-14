Жительница Краснодара среди победителей конкурса «Моя полиция – моя Россия!»

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Подведены итоги викторины «Моя полиция – моя Россия!. Правильные ответы опубликованы на странице викторины и в аккаунтах МВД России в соцмедиа. Справились с заданиями 9 участников викторины из 54, приславших ответы», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Победителями викторины стали 9 читателей сайта МВД России, представляющих семь регионов России – от Москвы до Хакасии. Правильные ответы можно посмотреть на странице викторины, а также - в официальных аккаунтах МВД России в социальных сетях», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В преддверии Дня России на официальном сайте МВД России была проведена викторина «Моя полиция – моя Россия!». Сотрудники пресс-служб территориальных подразделений МВД России со всех уголков нашей страны подготовили для читателей сайта фотовопросы из самых интересных мест России.

«Создавая викторину, мы дали возможность ее участникам совершить виртуальную прогулку по регионам и городам нашей страны, увидеть, как она красива и удивительна. Почти шесть тысяч человек посетили страницу викторины, а на вопросы ответили 54 читателя сайта МВД России. Дали полные ответы, назвав субъекты Федерации и города, изображенные на снимках, 26 участников викторины. Девять из них были правильными», - пояснила Ирина Волк.

Первыми дали развернутые и правильные ответы, став победителями и призерами викторины:

1. Батуев Павел Николаевич (Москва)

2. Ляпандра Дарья Руслановна (Москва)

3. Дидбаридзе Юлия Амираниевна (Санкт-Петербург)

4. Кочелорова Екатерина Дмитриевна (Абакан, Республика Хакасия)

5. Абрамов Александр Иванович (Тверь)

6. Турченко Елена Александровна (Краснодар)

7. Ефимова Мария Сергеевна (Пензенская обл., с.Неверкино)

8. Лодянова Юлия Викторовна (Ростовская обл., станица Кагальницкая)

9. Гостищев Антон Федерович (Кореновск, Краснодарский край)

«МВД России выражает искреннюю благодарность участникам викторины. Всем победителям будут направлены именные дипломы и подарки от МВД России», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме ответов на вопросы, викторина предусматривала возможность проголосовать за наиболее понравившуюся фотографию. По результатам онлайн-голосования самой популярной оказалась фотография из Пермского края с изображением современного арт-объекта «Счастье не за горами». На втором месте – фотография из Воронежа, на третьем месте – фотопейзаж из Магаданской области, на которой изображена Нюклинская коса.

Источник: ГУ МВД по Краснодарскому краю