Куда б ни шёл, ни ехал ты, Но здесь остановись

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Один из лучших мемориалов посвященных Великой Отечественной войне открытых в последнее время расположен в Геленджике. Он поражает не исполинскими размерами и кубокилометрами гранита, геленджикская стена памяти это народный памятник в самом лучшем смысле этого слова.

олее тысячи двухсот фотографий фронтовиков разместили на памятники «Стена Памяти». Сегодня гости города могут взглянуть в глаза каждому бойцу это бессмертного полка застывшего на набережной города-курорта. Все эти фотографии в течение нескольких лет приносили жители Большого Геленджика, принимавшие участие в акции «Бессмертный полк».

На Стене памяти и портреты Героев Советского Союза, которые в разные годы проживали в Геленджике. Это Николай Ходенко, Александр Казаков, Гумер Миннибаев, Андраник Мурадян, Николай Кузнецов, Леонид Шульженко и Борис Кравцов.

*В заголовке использована строчка из стихотворения Михаила Исаковского