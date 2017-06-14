Tor Project представил альтернативные способы установки своего браузера в странах с интернет-цензурой

/Общество/

Разработчики Tor Project представили каналы получения доступа к загрузке защищённого браузера в случае блокировки сайтов проекта в странах с государственной цензурой.

Первый способ — это загрузка приложений Tor Browser & Orbot из репозитория на Github: github.com/TheTorProject/gettorbrowser .

Второй способ — это отправить запрос в GetTor через e-mail, XMPP или Twitter.

GetTor - это сервис, который предоставляет альтернативные методы для загрузки Tor Browser, особенно для людей, живущих в местах с высоким уровнем цензуры, где доступ к веб-сайту Tor Project ограничен.

Идея GetTor очень проста:

Шаг 1. Отправьте запрос в GetTor, указав вашу операционную систему (и, возможно, ваш язык).

Шаг 2: GetTor отправит вам ответ со ссылками на скачивание Tor Browser у поддерживающих проект сервисов.

Шаг 3: Загрузите Tor Browser у одного из провайдеров. По завершении проверьте целостность загруженных файлов.

Шаг 4: При необходимости получите несколько мостов!

На данный момент Tor использует услуги следующих сервисов: Github, Dropbox, Google Drive.

Каналы. Вы можете сделать запросы к GetTor, используя разные каналы связи и разные «локали» (региональные настройки). В настоящий момент проектом поддерживаются следующие локали: английская (en), фарси (fa), китайская (zh), а также следующие каналы:

Электронная почта: вы можете отправить запрос на отправку электронного письма с нужной вам ссылкой на скачивание браузера на gettor@torproject.org. Быстрый пример: чтобы получить ссылки для загрузки Tor Browser в фарси для Windows, отправьте электронное письмо на gettor+fa@torproject.org со словом «windows» в тексте сообщения.

XMPP: вы можете отправить запрос на получение ссылки, отправив сообщение на gettor@torproject.org. Быстрый пример: чтобы получить ссылки для загрузки Tor Browser на китайском языке для Linux, отправьте сообщение на gettor@torproject.org со словами «linux zh».

Twitter: вы можете отправить запрос, отправив в «личку» @get_tor соответствующее сообщение. Быстрый пример: чтобы получить ссылки для загрузки Tor Browser на английском языке для OS X, отправьте прямое сообщение @get_tor со словом osx.

Источник: Роскомсвобода