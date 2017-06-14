На Кубани военнослужащие приняли участие в Дне донора

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В рамках Всемирного Дня донора, офицеры и солдаты соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного на Кубани, приняли участие в добровольной и безвозмездной сдаче крови для медицинских учреждений Краснодарского края.

Около 100 военнослужащих с готовностью откликнулись на обращение станции переливания крови г. Краснодара и добровольно сдали по 400 мл. своей крови. После проверки крови в лаборатории она будет передана в медицинские учреждения края для оказания помощи нуждающимся жителям, перенесшим тяжелые операции с большой потерей крови и больным гемофилией.

Благотворительные акции по сдаче донорской крови военнослужащими ЮВО стали доброй традицией и проходят несколько раз в год с целью оказать помощь больным людям Краснодарского края.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа