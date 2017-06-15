На Кубани глава района спутал служебный автомобиль с личным

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Прокуратурой Крыловского района при использовании сведений камер фотофиксации установлены факты использования главой Крыловского района, его заместителем и главой администрации одного из сельских поселений служебного транспорта в выходные и праздничные дни без служебной необходимости, по маршрутам следования как по району, так и за его пределами.

Выявленные нарушения явились основанием для возбуждения прокурором дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство), по результатам рассмотрения которых судом виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

Кроме того, с целью устранения выявленных нарушений и не допущения подобного впредь прокуратурой района главам названных администраций внесены представления, а также органам местного самоуправления района указано на недопустимость использования и расходования средств местного бюджета на личные цели служащих.

Работа в данном направлении продолжается.

Источник: Прокуратура Краснодарского края