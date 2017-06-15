В Новороссийске многодетные семьи записали обращение к Путину

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Несколько многодетных семей из Новороссийска записали обращение к Президенту России Владимиру Путину. В обращении семьи жалуются на полное отсутствие коммуникаций в результате чего люди не могут начать строительство, а те кто вопреки всему построились не могут переехать в новые дома.

В полях, где администрация города выделила землю под строительство отсутствуют электричество и дороги. Многодетные семьи рассчитывают, что на обращение отреагируют местные власти и проведут дорогу. Всего на пустыре без дороги и электричества землю получили 180 семей.

Прямая линия с Президентом состоится 15 июня.