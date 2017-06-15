Подробности о событиях революции 1917 года раскрывают новые материалы выставки в Президентской библиотеке

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Погрузиться в атмосферу революционного Петрограда дают возможность новые материалы, представленные на выставке «„Устроить так, чтобы всё стало новым…“: к 100-летию Революции 1917 года в России», которая открыта в Президентской библиотеке с 15 марта до 20 августа 2017 года.

В обновлённой экспозиции, охватывающей период с января 1917 до 7 января 1918-го, в формате инфографики представлены самые важные моменты переломного года в их развитии во времени и пространстве. О каждом из ключевых дней подробно рассказывает интерактивная карта Петрограда: на ней отмечены адреса с указанием временных отрезков, где и когда именно произошёл исторический эпизод; полную картину помогают воссоздать архивные и современные фотографии, а также цитаты-комментарии из воспоминаний, допросов, дневников очевидцев и участников тех событий.

Выставка «„Устроить так, чтобы всё стало новым…“: к 100-летию Революции 1917 года в России» также пополнилась материалами из Центрального архива ФСБ. Они рассказывают о деятельности Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией (ВЧК). Среди них, в частности, копия удостоверения председателя ВЧК Феликса Дзержинского, протоколы заседаний комиссии, фотографии.

Жизнь регионов в переломный момент истории отразилась в документах, которые представлены в обновлённой экспозиции в соответствующих хронологических блоках. К примеру, из газет столетней давности посетители выставки могут узнать о реакции провинции на события, происходящие в Петрограде, из листовок ознакомиться с положением дел в отдалённых военных гарнизонах, другие материалы рассказывают об изменениях, произошедших в церковной жизни, о ситуации с захватом помещичьих земель и многих других моментах поворотного для страны периода.

Материалы для этой части выставки предоставили Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького, Кировская ордена Почёта государственная универсальная областная научная библиотека им. А. И. Герцена, Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края, Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина, Национальная библиотека Республики Бурятия, Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И. А. Франко, Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина, Дальневосточная государственная научная библиотека (ДВГНБ), Хабаровск.