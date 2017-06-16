Политолог: Путин отправил Стоуну "бумеранг" в ответе на вопрос о Сталине

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Президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что у него сложное отношение к деятельности советского лидера Иосифа Сталина. Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik отметил, что это оценка ответственного политика и гражданина своей страны.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что у него сложное отношение к деятельности советского лидера Иосифа Сталина.

По словам Путина, он против как чрезмерной демонизации Сталина, так и против того, чтобы забывали об ужасах сталинизма. "Это сложная фигура", – сказал президент России.

"Мне кажется, что излишняя демонизация Сталина – это один из путей атаки на Советский Союз и Россию. Показать, что сегодняшняя Россия несет на себе какие-то родимые пятна сталинизма", – продолжил Путин.

"Россия капитально изменилась. Конечно, наверное, в сознании кое-что остается. Но это не значит, что мы должны забыть все ужасы сталинизма, связанные с концлагерями и уничтожением миллионов своих соотечественников", – добавил президент.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров высказал мнение, что Владимир Путин, отвечая на вопрос Оливера Стоуна о Сталине, проявил себя как ответственный гражданин и политик.

"Ответственный гражданин любит и уважает свою страну, историю своей страны. Ответственный политик прекрасно понимает, что политические решения оцениваются по самой высшей шкале. Поэтому их нельзя однозначно оценивать. При этом президент попробовал отправить Оливеру Стоуну "бумеранг", напомнив, что Сталин является продуктом своей эпохи, и таких примеров достаточно в мировой истории. Были приведены примеры Наполеона и Кромвеля. Я бы дополнил Владимира Путина, упомянув президента США Гарри Трумэна. Как мы должны относиться к личности, которая отдала приказ о бомбардировке Хиросимы и Нагасаки? Но для подавляющего большинства американцев Трумэн является уважаемой личностью", – сказал Игорь Шатров.

Политолог добавил, что историю стоит оценивать в полном объеме, равно как и действия отдельных личностей.

"Мы прекрасно понимаем, что ряд событий и решений, которые были приняты во времена Сталина, определили безопасность нашего государства на многие годы. Я говорю, конечно, о ядерном проекте. Подвергая сомнению историческую роль Сталина в этом вопросе, мы начинаем подвергать сомнению правомочность самого существования Советского Союза в тот период и российского государства в настоящий период. Поэтому здесь я согласен с оценками Путина, что подобные вопросы являются фактически атакой на Советский Союз, атакой на российское государство… Мы воспринимаем свою историю в полном ее объеме, оценивая факт, который создал условия для того, чтобы в настоящий момент мы существовали, и страна имела возможность защищать свой суверенитет. К сожалению, в тот период многие гарантии безопасности, суверенитета достигались такими методами, которые на современном историческом этапе развития России неприемлемы и никогда не будут применяться. Вот это и есть, наверное, адекватная оценка истории и отдельных политиков в историческом процессе", – заключил Игорь Шатров.