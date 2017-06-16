Администрации Ковалевского сельского поселения Новокубанского района предписано уничтожить амброзию

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При проведении плановой выездной проверки в отношении Администрации Ковалевского сельского поселения Новокубанского района инспекторами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея установлено, что на земельном участке выявлено произрастание карантинного объекта-амброзии полыннолистной. Данный факт указывает на непроведение мер борьбы с карантинными объектами.

Тем самым Администрация Ковалевского сельского поселения Новокубанского района и и. о. главы Администрации Ковалевского сельского поселения Новокубанского района допустили нарушения ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 15.07.2000 г. № 206-ФЗ «О карантине растений».

По итогам контрольно-надзорного мероприятия за вышеуказанное нарушение Администрация Ковалевского сельского поселения Новокубаснкого района и и.о. главы Администрации привлечены к административной ответственности по ст. 10.1 КоАП РФ, выдано предписание об устранении нарушений в области фитосанитарного надзора.

Источник: Россельхознадзор по Краснодарскому краю и Республике Адыгея