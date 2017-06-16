В Ростовской области началась юнармейская смена военно-спортивного лагеря

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В рамках данного мероприятия состоялся II слет регионального отделения «Юнармии» и церемония посвящения в юнармейцы новых участников движения.

В этом году юнармейцы Ростовской области приняли участие в организации и проведении значимых мероприятий, в том числе - эстафете огня Всемирных военных игр, благотворительной акции фонда Елены Исинбаевой, различных военно-спортивных игр и открытии аллеи Героев на мемориальном комплексе «Самбекские высоты».

9 мая на Театральной площади г. Ростова-на-Дону юнармейцы прошли в парадном расчете, а также стали участниками благотворительного марафона в поддержку мемориального комплекса «Самбекские высоты» в День России. и.

На слете юнармейцы выбрали новый состав областного штаба и утвердили местные отделения «Юнармии». Участники движения, принимающие активное участие в работе юнармейских отрядов были награждены почетными грамотами.

В заключение слета представители каждого юнармейского отряда продемонстрировали свои навыки в приемах рукопашного боя, владении казачьей шашкой, строевой подготовке, исполнении песен.

В настоящее время в развитие юнармейского движения в Ростовской области создано 12 местных отделений, образовано 58 отрядов численностью 875 человек.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа