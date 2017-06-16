Прокуратура заставила администрацию Анапы выдать квартиры сиротам

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Анапской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Согласно Федеральному закону «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» детям указанной категории по исполнению 18-летнего возраста предоставляются благоустроенные жилые помещения.

Между тем прокуратура установила, что сиротам по достижению совершеннолетия не было предоставлено жилье, поэтому они были вынуждены проживать у своих знакомых или снимать квартиры.

В связи с выявленными нарушениями прокурор в 2016 году предъявил в суд исковые заявления в интересах указанных лиц, в которых потребовал обязать министерство труда и социального развития края и администрацию города-курорта Анапа предоставить гражданам специализированные жилые помещения и заключать соответствующие договора найма.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме, после чего в 2017 году на указанные цели выделены субвенции в размере более 17 миллионов рублей.

В настоящее время с 8 лицами из числа детей-сирот заключены договоры найма специализированного жилого помещения.

Новоселы в торжественной обстановке получили ключи от благоустроенных квартир с отделкой.

Работа органов прокуратуры Краснодарского края по защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжается.

Источник: Прокуратуры Краснодарского края