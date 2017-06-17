В Ейске открылся V Российский кинофестиваль «Провинциальная Россия»

/Общество/

От имени губернатора Кубани Вениамина Кондратьева она поздравила участников и гостей с первой знаковой датой – пятилетием фестиваля, который за это время стал народным кинофорумом.

Министр культуры отметила, что благодаря краевой администрации и ЗСК на Кубани не только сохранена сеть кинотеатров, но идет их реконструкция и оснащение цифровым оборудованием. За пять лет модернизировано 25 муниципальных кинотеатров, в том числе 10 – в сельской местности.

– Как результат, в 2016 году кинотеатры края посетило около 10 миллионов зрителей – это лучший показатель киноотрасли за последние 23 года, – подчеркнула Виктория Лапина.

В церемонии открытия фестиваля приняли участие народные артисты РФ Сергей Шакуров и Людмила Зайцева, заслуженный артист РФ Андрей Межулис и другие актеры театра и кино.

В этом году в рамках конкурсной программы будет представлено 9 российских фильмов: «Владыка времени» Александра Баршака, «Три дня до весны» Александра Касаткина, «Лиризмы» Николая Бурлака, «О чем молчат французы» Владимира Шевелькова, «Птица» Ксении Баскаковой, «Монах и бес» Николая Досталя, «Коробка» Эдуарда Бордукова, «Его дочь» Татьяны Эверестовой, «Подлец» Михаила Левитина-младшего.

Киноленты будут оцениваться по шести номинациям. По результатам зрительского голосования фильму-победителю вручат специальный приз администрации муниципального образования Ейский район.

Церемония закрытия V Российского кинофестиваля «Провинциальная Россия» и награждение победителей состоится 20 июня.

Фестиваль учрежден администрацией муниципального образования Ейский район и проходит при поддержке министерства культуры Краснодарского края.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края