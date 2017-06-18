18 июня 2018 года исполнилось 99 лет со дня затопления Черноморского флота в Цемесской бухте

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Эта памятная и трагическая дата в истории нашей страны до сих пор вызывает споры среди историков.

Ясно одно: в этот день черноморцы продемонстрировали пример мужества и верности долгу, а Черноморский флот не достался кайзеровской Германии. Подняв сигнал «Погибаю, но не сдаюсь!», корабли опустились на дно Чёрного моря.

Сегодня при выходе из Цемесской бухты курсанты академии имени Ф.Ф. Ушакова опустили на воду «Венок памяти». А на 12-м километре Сухумского шоссе под величественным двенадцатиметровым гранитным памятником-ансамблем морякам революции собрались жители Новороссийска и Геленджика, чтобы возложить цветы в память о тех роковых событиях.

Отдать дань почтения Черноморскому флоту прибыли глава Новороссийска Игорь Дяченко, председатель Городской думы Александр Шаталов, адмирал Тихоокеанского флота Виктор Фёдоров, ветераны и курсанты Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России, присоединялись и туристы, проезжавшие в это время по трассе.

- Историкам ещё предстоит открывать многое из того, что произошло здесь в 1918 году, - сказал глава города Новороссийска Игорь Дяченко. – Мы же чтим героизм и мужество наших моряков-черноморцев.

В апреле 1918 года немецкие войска вторглись в Крым, нарушив условия Брестского мирного договора. Чтобы предотвратить захват кораблей Черноморского флота Германией, 23 апреля Совнарком предписал флоту при невозможности удержать Севастополь увести суда в Новороссийск, а те, которые не смогут выйти в море - уничтожить.

1-2 мая в Новороссийск удалось привести 2 линкора, вспомогательный крейсер, 14 эсминцев, 3 миноносца, 10 сторожевых катеров. На кораблях находилось около 100 офицеров и 3500 матросов

Желая завладеть всем флотом, Германское командование потребовало возвращения кораблей в Севастополь. В подтверждение угрозы вход в Цемесскую бухту был блокирован немецкими подводными лодками, над бухтой и городом совершал полеты немецкий гидроплан.

Не желая отдавать флот врагу, совнарком распорядился уничтожить находившиеся в Новороссийске суда. Необходимость затопления была признана на совещании бывших военных чинов императорского флота (отставными адмиралами и старшими офицерами). Это решение было поддержано представителями высшего командования Англии, Франции и Италии - бывших союзников России в 1 мировой войне.

Ранним утром эсминец «Лейтенант Шестаков» начал выводить корабли на места, выбранные для их затопления. Когда на буксир был взят эсминец «Гаджи бей», на нём взвился сигнал «Погибаю, но не сдаюсь!». Примеру «Гаджи бея» последовали все остальные корабли. Весть о том, что флот готовиться к потоплению, облетела город. Тысячи людей заполнили набережную и прилегающие к ней улицы.

Около 15 часов 45 мин., когда все корабли были выведены на внешний рейд, взрыв «Фидониси» послужил сигналом к общему потоплению судов. Одним за другим они стали опускаться на дно бухты.

Потопив пятью залпами последний корабль - линкор «Свободная Россия».

Всего было затоплено 12 кораблей, последним из которых был отправлен на дно в районе Туапсе эсминец "Керчь".

После трагических событий предпринималось несколько попыток реализовать план подъема судов. Неудачной стала попытка, предпринятая англичанами по подъему "Эльборуса" в 1919 году. Решено было к данному вопросу вернуться после победы. Но это была уже победа Советской России. Первым был поднят в 1925 году Новороссийской экспедицией ЭПРОН все тот же "Эльборус", за ним в том же году - эскадренный миноносец "Калиакрия". Впоследствии они были переименованы и стали называться "Валериан Куйбышев" и "Дзержинский" соответственно. Оба погибли в 1942 году во время военных действий на Черном море.

Закончили подъем кораблей в Цемесской бухте в 1960-х годах. Сейчас на дне осталось только два корабля - линкор "Свободная Россия" и эсминец "Громкий". Их подъем признан нецелесообразным.

Источник: пресс-служба администрации МО г. Новороссийск. Материал публикуется без правок и изменений.