В Новороссийске курсантов ГМУ привели к присяге

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Курсанты Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф.Ушакова, обучающиеся на 4 курсе плавательных специальностей, приняли военную присягу в одном из самых священных мест для всех Новороссийцев – на Площади Героев.

радиционно после 3 лет обучения на военной кафедре Морского университета, одной из немногочисленных в Краснодарском крае, курсанты принимают военную присягу на 4 курсе и проходят военные сборы.

Этого год не стал исключением, и вновь на Площадь Героев июньским утром прибыли курсанты, которым до звания лейтенанта остается совсем чуть-чуть, и члены их семей, с гордостью смотрели на возмужавших сыновей/братьев/внуков, держащих автоматы в руках, присягающих на верность Родине и марширующих в строю.

Принявшим присягу курсантам остался лишь год до окончания обучения в ГМУ, и военная присяга – одно из первых событий, ознаменовавших выход на финишную прямую, после которой ребята уйдут из родной альма-матер.

Заветные погоны со звездочками курсанты получат по окончании обучения, сдачи государственных экзаменов и защиты дипломной работы, вместе с дипломами.

Справка: Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф.Ушакова является Лидером отрасли и одним из немногих ВУЗов по всей Россий, где была сохранена кафедра военного обучения по 9 специальностям. На данный момент на кафедре обучаются более 500 человек, прошедших строгий отбор еще на 2 курсе обучения.

Источник: ГМУ имени адмирала Ф.Ф.Ушакова