В Новороссийске операцию «Погибаю, но не сдаюсь!»

/Общество/

Традиционную июньскую операцию «Погибаю, но не сдаюсь!» провели курсанты и представители Управления воспитательной работы Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф.Ушакова, несущие вахту памяти в рядах экипажа «Шхуны ровесников», одной из старейших патриотических организации города , штаб которой уже больше 10 лет находится в руках наставников и курсантов ГМУ.

С палубы крейсера «Михаил Кутузов» в воды Цемесской бухты был спущен венок и посвящена минута молчания для всех, кто отдал свои жизни в разные годы за Новороссийск, за Россию. Этот ритуал проводится ежегодно, потому что, по мнению всех членов «Шхуны ровесников», курсанты обязаны помнить обо всех героях нашей страны и чтить их подвиг.

Также в такой день проводится еще один ежегодный ритуал – «Посвящение в шхунатики». На палубе судна, в окружении будущих товарищей и соратников, фляга соленой морской воды – все это неотъемлемые составляющие посвящения в ряды этой организации. Самый важный шаг – это сделать глоток из фляги, хоть и не всем дается это легко. После чего все вместе с новыми шхунатиками опытные члены «Шхуны ровесников» исполняют гимн организации «Бригантина поднимает паруса», обещают быть хорошим наставниками и рассказывают обо всех операциях, проводимых Шхуной. Примечательно, что в ряды организации курсанты рады принять всех желающих по всей стране и многие операции проходят с участием самых первых организаторов, ставших первопроходцами.

Источник: ГМУ имени адмирала Ф.Ф.Ушакова