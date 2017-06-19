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17 июня 2017 года, в субботу 2-ой недели по Пятидесятнице, епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност совершил всенощное бдение в Свято-Успенском кафедральном соборе г. Новороссийска.

Его Преосвященству сослужили: протоиерей Евгений Кузнецов, иерей Николай Ларионов, иерей Антоний Новицкий, протодиакон Евгений Габов, архидиакон Сергий (Пугач), диакон Александр Лысенко. После чтения Евангелия епископ помазал молящихся освященным елеем.

По окончании богослужения Владыка обратился к прихожанам со святительским словом.

Источник: Новороссийская епархия