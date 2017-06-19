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В Новороссийске прошел Епархиальный совет под председательством правящего архиерея епископа Новороссийского и Геленджикского

В Епархиальном управлении Новороссийской епархии прошел Епархиальный совет под председательством правящего архиерея епископа Новороссийского и Геленджикского Феогноста.

В работе совета приняли участие: секретарь Епархиального управления - протоиерей Александр Абрашкин, благочинный Темрюкского округа -протоиерей Виктор Колмык, благочинный Крымского округа - протоиерей Сергий Карпец, благочинный Анапского округа - протоиерей Виктор Полянкин, благочинный Славянского округа - игумен Иннокентий (Макаров). На заседании совета рассматривались текущие вопросы жизнедеятельности приходов Новороссийской епархии.

Источник: Новороссийская епархия

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Категория: Новости / Общество

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