Полиция Кубани напоминает об ограничениях, действующих на территории Сочи в период проведения Кубка Конфедераций по футболу

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В период с 1 июня по 12 июля 2017 года согласно Указу Президента Российской Федерации на территориях субъектов Российской Федерации, в пределах которых расположены объекты инфраструктуры, предназначенные для проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, введены усиленные меры безопасности.

В связи с чем, гражданам, прибывающим в Сочи необходимо помнить, что на территории города и прилегающих к нему районов запрещен оборот гражданского и служебного оружия и патронов к нему.

Также установлен особый порядок регистрационного учета граждан. Следует обратить внимание на то, что граждане РФ, прибывшие для временного проживания в жилых помещениях (за исключением больниц, гостиниц, санаториев, домов отдыха и иных мест временного размещения), не являющихся их местом жительства, или прибывшие для постоянного проживания на новое место жительства, обязаны не позднее трех дней со дня прибытия обратиться в структурные подразделения отделов по вопросам миграции УВД по г. Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю для регистрации по месту пребывания или по месту жительства. Постановка на учет по месту пребывания или регистрация по месту жительства иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших для временного пребывания в частный сектор (временного или постоянного проживания), осуществляется в течение одних суток со дня их прибытия в место пребывания или место жительства при предоставлении документов, предусмотренных законодательством РФ, принимающей стороной либо непосредственно иностранным гражданином в структурные подразделения отделов по вопросам миграции УВД по г. Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Подать документы и получить консультации можно в структурных подразделениях отдела по вопросам миграции УВД по г. Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю по следующим адресам:

- Центральный район - ул. Горького, д. 60 (кон. тел. 269-28-94, 264-63-77, 269-28-95);

- Адлерский район - ул. Гоголя, д.1 (конт. тел. 240-36-19, 240-41-71, 240-19-73);

- Хостинский район - ул. Возрождения, д. 21. (конт. тел. 267-12-78, 267-16-26, 267-12-89;

- Лазаревский район – ул. Победы, д. 113 (конт. тел. 270-41-47, 270-40-57, 270-40-91).

За несоблюдение требований установленного порядка нарушители могут быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности.