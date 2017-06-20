Кубань присоединится к акции «Свеча памяти»

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В День памяти и скорби, 22 июня, в Краснодаре состоится мемориальное мероприятие. В нем примет участие губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Так, в краевом центре акция начнется в 3.30 утра на Театральной площади. Ее участниками станут представители общественных организаций, студенты, жители города. Шествие к «Вечному огню» начнется в 4.00.

Люди зажгут свечи и в одной колонне с ветеранами Великой Отечественной войны пройдут по улице Красной и Северной до Площади Героев, где будет организован траурный митинг-реквием. Память павших почтут минутой молчания и залпами военного салюта. Затем лампада с горящей свечой будет передана в муниципалитеты края.

Также 22 июня в 10.00 во всех городах и районах края состоится Всекубанская Минута молчания. В память о героях войны остановится движение на главных улицах Краснодара и в районных центрах. Региональные телерадиокомпании на минуту прервут свое вещание.

Напомним, в прошлом году в краевой столице в единой колонне прошли свыше 7 тысяч человек.

С начала Великой Отечественной войны исполнится 76 лет. Она унесла жизни более 27 млн советских граждан. В память о погибших в день объявления военных действий свечи зажгут по всей России и в других странах.

В Новороссийске траурные мероприятия пройдут на Малой земле и площади Героев.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края