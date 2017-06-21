В Новороссийске десантники провели «Зарницу» для «орлят»

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В соединении ВДВ, дислоцированном в Новороссийске, прошла военно-спортивная игра «Зарница».

В игре приняли участие более 240 воспитанников военно-патриотических организаций из различных регионов России, отдыхающих в знаменитом детском центре «Орленок».

Проведение военно-спортивной игры «Зарница» с «орлятами», как называют себя ребята, в гвардейской десантной воинской части стало уже доброй традицией и успешно служит делу подготовки допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах.

Материальная база соединения ВДВ является основной для организации и проведения мероприятий военно-патриотического воспитания школьников не только города-героя Новороссийска, но и всего региона.

Проведение военно-спортивной игры в подразделении и с участием «крылатой пехоты» всегда вызывают живой интерес среди подростков, многие из них, побывав в гостях у десантников, в будущем связывают свою жизнь с армией.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа