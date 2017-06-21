Запрещенный к ввозу сыр уничтожен в Новороссийске

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В ходе проведения мониторинга мест реализации подконтрольной продукции в городе Новороссийск выявлен факт реализации продукции, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации.

В магазине была обнаружена партия сыра «Masdam» весом 3,530 кг производства Германия и сыра «Пармезан весом 1,240 кг производства Испания.

На товаре отсутствует маркировка на русском языке, сопроводительные документы на продукцию не предоставлены.

Запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция изъята и уничтожена, во исполнение Указа Президента РФ.

Источник: Россельхознадзор