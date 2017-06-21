Сбежавший в Новороссийск волонтёр ВСУ ранее засветился на канале Анатолия Шарий

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Продолжаем рассказывать о жизни на Украине несостоявшегося новороссийского мецената, ранее участника одесского майдана, капеллана вооруженных сил Украины и активиста блокады Крыма Николая Дадеу.

Сегодня обнаружилось, что Николай засветился в одном из роликов медиа эксперта Анатолия Шария. 27 декабря 2015 года Шарий опубликовал видео с участником блокады Крыма.

- Николай Дадеу. Он засветился в одном из моих видео, они остановили тогда человека, который ехал в Крым. В камуфляже мычал там что-то, о патриотизме, о том, о сем, что колеса проколет. До этого отличился воинственными фотографиями в стиле "Россию - в шахты" и т.д. Пишет Шарий на своей странице в Facebook .

В ролике гражданин с документами, выданными капеллану ВСУ Николаю Дадеу рассказывает, о своих «подвигах» в деле блокады, в частности, как он изымал российские паспорта у жителей Крыма. В этой же беседе, на 6 минуте 20 секунде ролика гражданин внешне неотличимый от Дадеу и голосом неотличимым от голоса Дадеу заявляет, что он не дееспособен.

-Я дибил. У меня и справка есть. Я контуженный.

На сегодняшний день официальных заявлений от администрации Новороссийска или правоохранительных органов, о том, как они видят сложившуюся ситуацию нет.