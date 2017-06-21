Новороссийский исторический музей-заповедник представляет фотовыставку «Утриш. Единственный и неповторимый»

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Выставка отражает особенности природы государственного природного заповедника «Утриш»: горные пейзажи, водопады, морское побережье. Есть и фотопортреты его обитателей, в том числе очень редких, среди которых черепаха Средиземноморская Никольского, сокол-сапсан, орхидея офрис оводоносная.

В экспозиции представлены работы участников фотоконкурса «Утриш. Заповедный мир», который прошел с 28 января по 15 августа 2016 г. при поддержке школы фотографии «Фотон». Конкурсантам была предоставлена возможность посетить территории Утришского заповедника, в частности, щели Водопадную и Мокрую, Каньон, водопад Жемчужный, Кабаний бугор.

Посетители увидят более 30 художественных работ 17 авторов из разных городов: Москвы, Одинцово, Анапы, Новороссийска, Краснодара.

Источник: Министерство культуры Краснодарского края