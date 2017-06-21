Именем скульптора Александра Аполлонова планируют назвать одну из улиц Краснодара

/Общество/

Именем скульптора Александра Аполлонова, погибшего в аварии, назовут одну из улиц Краснодара, сообщила министр культуры края Виктория Лапина в ходе персональной выставки памяти художника.

Обращаясь к присутствующим, Виктория Лапина отметила, что уход из жизни заслуженного художника России и Кубани – невосполнимая потеря для края.

В сегодняшней экспозиции были представлены скульптурные произведения из фондов художественного музея, станковые работы и модели памятников из мастерской художника – всего 29 работ. Как отметили организаторы, это всего лишь малая часть созданных мастером произведений.

Александр Аполлонов внес огромный вклад в развитие культуры Кубани. Его работы украшают улицы и площади многих городов края и страны. Наиболее значительные из них – ансамбль-памятник маршалу Г. К. Жукову, памятник воинам-афганцам, Кубанскому казачеству, воссоздание памятника императрице Екатерине Великой и обелиска в честь двухсотлетия Кубанского казачьего войска. В новороссийске он являлся автором стелы «Морская слава России».

Известный скульптор и заслуженный художник Александр Аполлонов погиб в ДТП ночью на 12 июня.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края