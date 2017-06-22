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/Общество/

В Новороссийске полицейские кинологи и общественники посетили детский оздоровительный лагерь

Полицейские кинологи Управления МВД России по г. Новороссийску совместно с представителями общественного совета посетили детский оздоровительный лагерь «Искра».

Инспекторы кинологи рассказали ребятам об особенностях своей профессии и показали элементы дрессировки служебных собак.

Немецкая овчарка по кличке Наргиз продемонстрировала отдыхающим подросткам то,  как быстро и умело она находит спрятанные предметы. 

Встреча прошла в форме живой беседы, ребята активно задавали интересующие их вопросы и изъявили желание поближе познакомиться с четвероногими помощниками, а также примерить экипировку стражей правопорядка.

В завершении встречи  полицейские и общественники напомнили подросткам о мерах безопасности в летний период. Ребята, в свою очередь, поблагодарили гостей за увлекательное мероприятие и позитивные эмоции.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Общество

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