В Новороссийске полицейские кинологи и общественники посетили детский оздоровительный лагерь

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Полицейские кинологи Управления МВД России по г. Новороссийску совместно с представителями общественного совета посетили детский оздоровительный лагерь «Искра».

Инспекторы кинологи рассказали ребятам об особенностях своей профессии и показали элементы дрессировки служебных собак.

Немецкая овчарка по кличке Наргиз продемонстрировала отдыхающим подросткам то, как быстро и умело она находит спрятанные предметы.

Встреча прошла в форме живой беседы, ребята активно задавали интересующие их вопросы и изъявили желание поближе познакомиться с четвероногими помощниками, а также примерить экипировку стражей правопорядка.

В завершении встречи полицейские и общественники напомнили подросткам о мерах безопасности в летний период. Ребята, в свою очередь, поблагодарили гостей за увлекательное мероприятие и позитивные эмоции.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю