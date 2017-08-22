В Новороссийске руководитель религиозной группы привлечен к административной ответственности

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В результате проверки деятельности религиозной группы прокуратурой города Новороссийска выявлен факт осуществления руководителем религиозной группы миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях.

В ходе проверки установлено, что руководитель религиозной группы распространял в социальной сети «В Контакте», в открытом для любого посетителя доступе, среди лиц, не являющихся участниками данной религиозной группы, информацию о вероучении религиозной группы, а также различные материалы религиозной тематики в нарушении ст. 24.2 Федерального закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях», а именно в отсутствие письменного подтверждения получения и регистрации уведомления о создании и начале деятельности религиозной группы, выданного территориальным органом федерального органа государственной регистрации.

По данному факту в отношении руководителя религиозной группы возбуждено дело об административном правонарушении по ч.4 ст. 5.26 КоАП РФ (осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях), по результатам рассмотрения которого мировым судьей судебного участка № 81 г. Новороссийска ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.

В дальнейшем данная работа будет продолжена.

Источник: Автор помощник прокурора города Новороссийска Е. В. Дегтярева