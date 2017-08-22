В День флага юным новороссийцам вручили паспорта

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Торжественный митинг в честь государственного праздника Дня флага прошёл в Новороссийске на площади перед администрацией города. В нём приняли участие глава муниципалитета, депутаты городской Думы, руководители региональных и федеральных структур, почётные граждане и активные жители Новороссийска.

Обращаясь к собравшимся глава города Игорь Дяченко отметил, что День флага был учреждён 23 год назад не только в честь возрождения государственной символики Российской Федерации, но и как символ высокого патриотизма россиян, сохранения отечественных традиций и стремления к развитию.

«Два минувших десятилетия доказали, что наш город-герой вместе со всей страной оправдал надежды по всем направлениям. Мы бережно храним и приумножаем культурное наследие наших предков. Примером ответственности и активной жизненной позиции нам служат ветераны. Они освободили эту землю, возродили город и подняли его на новый более высокий уровень развития», - сказал И. Дяченко. Он подчеркнул, что наши отцы и деды не роптали, не жаловались, а жили и трудились во имя своих семей, своей малой Родины, во имя страны. И для нас это должно быть главным примером. «Каждый должен помнить – от его вклада зависит общий успех дела. А стремиться к чему есть», - подчеркнул глава муниципалитета.

Город занимает стратегическое положение на юге России. Располагает многими конкурентными составляющими – от благоприятного климата до промышленных и человеческих ресурсов. Наращивает объёмы перевалки морской порт, развивается транспортная инфраструктура, промышленность, сельское хозяйство и переработка, энергетика, строительный комплекс, туристический сектор, социальная и культурная сферы.

«Мы должны сделать всё, чтобы приумножить наши достижения и оставить потомкам достойное наследие», - призвал Игорь Дяченко.

Председатель общественной палаты Новороссийска Сергей Цымбал обратил внимание собравшихся на то, что государственный флаг олицетворяет богатейшую историю великой страны. Под ним принимаются важнейшие решения в судьбе государства, свершаются победы в честь страны.

Право поднять главный символ страны – государственный флаг России предоставили капитан-лейтенанту Военно-морской базы Левендееву Сергею Анатольевичу.

Про традиции в этот день юным новороссийцам вручили паспорта. Ребят напутствовал начальник УВД г. Новороссийска Владимир Бараковский.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск