Эногастрономический инфотур стартует в Краснодаре

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Официальное открытие мероприятия состоится завтра, 23 августа, в 10.00 у памятника Екатерине II. Информационный тур организован министерством курортов, туризма и олимпийского наследия края в рамках проекта Ростуризма «Гастрономическая карта России» и продлится до 25 августа.

В программе – знакомство с Центром винного туризма «Абрау-Дюрсо», частными винодельнями Анапы, фермой в Темрюкском районе. Предполагается дегустация блюд региональной кухни, мастер-классы фермеров и шеф-поваров.

Первый день пройдет в Краснодаре. Участники посетят местные рестораны, познакомятся с достопримечательностями города, пройдут по знаковым местам краевой столицы. Затем они отправятся в Новороссийск, где побывают на семейной винодельне «Шато Пино».

В завершении мероприятия, 25 августа, состоится краевой фестиваль традиционной кухни народов Кубани «За общим столом» в «Атамани». Там же будет дан старт проекту «Гастрономическая карта Краснодарского края». Интерактивный путеводитель войдет в единую «Гастрономическую карту России» и будет опубликован на Национальном туристическом портале на нескольких иностранных языках.

Напомним, что с августа этого года команда проекта «Гастрономическая карта России» путешествует на отечественных внедорожниках УАЗ по регионам страны, в том числе по городам, которые примут чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Участники экспедиции посетят Краснодарский и Ставропольский край, Владимирскую, Ростовскую, Самарскую, Тульскую и Ярославскую области, республики Татарстан и Удмуртию.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края