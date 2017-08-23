На Кубани полицейский спас ребенка от удушья

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Благодаря грамотным действиям лейтенанта полиции Дмитрия Сердюкова удалось спасти жизнь трехлетнего мальчика, который подавился конфетой и перестал дышать.

Осуществляя охрану общественного порядка на одном из массовых мероприятий, сотрудники Отдела МВД России по Отрадненскому району лейтенант полиции Дмитрий Сердюков и старший лейтенант полиции Роман Гордиенко услышали женские крики о помощи.

Прибыв на место происшествия, они увидел на земле ребенка без признаков жизни. Находясь в стрессовом состоянии мать трехлетнего малыша, смогла пояснить полицейским, что ребенок подавился конфетой и перестал дышать. Не растерявшись, лейтенант полиции Дмитрий Сердюков оказал ребенку первую медицинскую помощь, освободил дыхательные пути мальчика от инородного предмета и провел необходимые реанимационные мероприятия по возвращению его к жизни. В это время Роман Гордиенко вызвал медиков и оказал психологическую помощь матери ребенка. Убедившись в том, что с мальчиком все в порядке полицейские вернулись на маршрут патрулирования и продолжили несение службы.

В настоящее время руководством Отдела МВД России по Отрадненскому району решается вопрос о поощрении отличившихся сотрудников.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю