Молодогвардейцы России открывают пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших при пожаре в Ростове-на-Дону

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По словам члена Координационного Совета МГЕР, руководителя «СтудФонда» Анны Лапенко, пункты сбора гуманитарной помощи открываются после многочисленных звонков на «горячую линию» Фонда социальной помощи студентам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, «СтудФонд».

­- Они появятся в ближайших к Ростову-на-Дону городах - Волгограде, Воронеже, Ставрополе, Краснодаре и других.

Молодогвардейцы Геленджика совместно с администрацией муниципального образования и организациями-меценатами курорта также организовали пункт сбора необходимых вещей для ростовчан. Сбор будет осуществляться по адресу: ул. Курзальная, 12.

Пострадавшим в первую очередь необходимы вода, посуда, спальные мешки, спички, свечки, гигиенические принадлежности и бытовая химия (мыло, зубные щетки, зубная паста, шампунь, стиральный порошок и пр.), постельное белье (подушки, одеяла, простыни, матрасы и пр.), одежда и обувь мужская, женская и детская всех размеров. Желательно приносить вещи в хорошем состоянии или новые.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик