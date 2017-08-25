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Жители пригородов против отмены маршрута 15А

Мы продолжаем проводить опрос жителей Новороссийска на предмет их отношения к транспортной реновации задуманной управлением транспорта администрации Новороссийска.

Наш корреспондент проехался в в приговорённом к закрытию маршруте 15 А и узнал как пассажиры относятся к идее закрыть маршрут. Из разговора с жителями Цемдолины, Кирилловки и Мефодиевки сложилось впечатление, что наш сотрудник первый кто спросил у жителей нужен им маршрут или нет.

Стоит напомнить, что в администрацию муниципального образования город Новороссийск и прокуратуру Новороссийска подано уведомление о проведении публичного мероприятия. Форма мероприятия: митинг!

Организаторы планируют провести многодневный митинг с  04.09.2017 г. по 07.09.2017 г. (включительно). Время начала и окончания: с 10-00 до 14-00 каждый день в период проведения мероприятий.

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Категория: Новости / Общество

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