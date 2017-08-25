Мошенники предпочитают двадцатилетних

/Общество/

Интерес мошенников к молодежи растет, в то время как количество мошеннических заявлений на кредит от лица шестидесятилетних снижается. Согласно проведенному в Великобритании исследованию компании Experian в последние 3 года значительно возросло количество мошеннических кредитных заявлений, подаваемых от имени двадцатилетних британцев.

Доля мошенничества, направленного на тех, кому еще нет тридцати, с 2014 г. увеличилась на 6%. В то же время за тот же период отмечено снижение преступной активности на 8,4% в отношении лиц от 50 лет и старше.

"Как показывает статистика, молодые люди все чаще привлекают внимание мошенников, которые активно открывают счета от их имени. Счета необходимы преступникам для отмывания денег или для создания присутствия в банке с целью дальнейшей незаконной деятельности, – говорит Наталия Фролова, директор по маркетингу, Experian в России и странах СНГ. – Однако, жертвой мошенничества может стать любой человек, поэтому важно не расслабляться и соблюдать осторожность. Если вы используете электронные выписки – проверяйте их регулярно, и следите за своим кредитным отчетом – не появились ли там непонятные вам отметки о кредитах".

Атаки мошенников на людей старшего возраста (от 60 лет) снизились более всего – на 5,8%. Вероятно, представители старшего поколения британцев прислушались к советам о том, что необходимо внимательно изучать банковские выписки на предмет подозрительных действий, не доверять мошенническим электронным сообщениям и использовать разные пароли для различных учетных записей в интернете.

В 2014 г. статистика подтверждала стереотипное восприятие о том, что наибольшая опасность грозит старшему поколению: в 17,1% случаев мошенничество было направлено против людей от 60 и старше. Однако в 2017 году на долю этой возрастной группы приходится всего 11,2% таких правонарушений – это крупнейшее изменение показателей, относящееся к определенной возрастной категории.

Наиболее частые жертвы мошенников в Великобритании:

Мужчины: мужчины становятся жертвами мошенников на 1,6% чаще, чем женщины, по сравнению с 2014 г.

В возрасте от 20 до 29 лет: с 2014 г. количество мошеннических атак на эту возрастную категорию увеличилось на 5,7%.

Живут в Лондоне: в 28% случаев британские мошенники выбирают именно жителей Лондона

Во втором квартале 2017 г. количество мошеннических достигло 164 на 10 000 поданных заявлений на кредит по сравнению с 128 на 10 000 за период с апреля по июнь прошлого года. За это же время мошенничество по ипотеке возросло до 75 с 63 на 10 000 заявлений, а по кредитным картам – снизилось с 48 до 42 на 10 000 заявлений в годовом исчислении.

Как показывает исследование Experian, особый интерес для мошенников представляют семьи, с трудом выживающие на минимальный доход и предпочитающие расчеты наличными. Мошенничество, направленное против этой группы, возросло на 2,4% с прошлого года и на 4,2% по сравнению с показателями за 2015 г. Еще один сегмент, представители которого зарабатывают нерегулярно и/или с трудом сводят концы с концами. Они также все чаще становятся жертвой преступников – наблюдается рост на 4% за два года.

Experian предлагает следующие меры защиты от мошенничества:

Пароли в интернете: Хотя использовать единый пароль для всех аккаунтов легко и удобно, нет ничего более привлекательного для похитителей информации. Очень важно иметь надежные уникальные пароли для каждого аккаунта. Для того чтобы пароль обеспечивал достаточную защиту, он должен сочетать в себе буквы в верхнем и нижнем регистре, цифры и специальные символы. Кроме того, пароли следует регулярно менять.

Безопасность прежде всего: Внимательно относитесь к информации, которую вы раскрываете с помощью общедоступных сетей Wi-Fi. Мошенникам легче скомпрометировать сети общего пользования и точки доступа к открытым сетям Wi-Fi, чем защищенные сети. Не торопитесь размещать в своем аккаунте в социальных сетях такие сведения, как адрес электронной почты, дата рождения и прочие персональные данные, которые можно легко отследить.

Защищайте данные паролем: Большой объем персональных данных хранится на устройствах, не защищенных паролем. Это электронные письма, приложения, сообщения – большое количество информации, которая может стать "золотой жилой" для мошенников в случае кражи или утери устройства. Необходимо всегдаблокировать мобильные устройства, посредством пароля или соответствующего движения руки, чтобы не допустить доступа к такой информации.

Проверяйте почту: Получение неожиданных и неактуальных писем может быть признаком кражи персональных данных – в особенности если это материалы, не относящиеся к сфере вашего обычного покупательского интереса. Уничтожайте все документы, которые содержат конфиденциальную информацию или персональные данные.

Следите за информацией о кредитах: Если персональные данные попадут в чужие руки, желательно об этом узнать как можно быстрее. Поэтому регулярно проверяйте свои кредитные отчеты, чтобы выяснить, не подавались ли от вашего имени мошеннические кредитные заявления.

Источник: Experian