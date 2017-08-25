Народный фронт проведет на молодежном форуме «Таврида» смену для молодых журналистов

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Общероссийский народный фронт (ОНФ) проведет с 26 по 31 августа на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида» в Крыму на Бакальской косе свою смену для молодых журналистов. Это будет восьмая заключительная смена на форуме «Таврида» в 2017 году.

В работе смены Народного фронта примут участие более 300 человек: молодые журналисты, блогеры со всех регионов страны, главные редакторы, талантливые специалисты-практики медиасферы.

«Таврида» - площадка, где собираются молодые журналисты со всех уголков России. В прошлом я сама региональный журналист. В своих территориях, городах и поселках эти ребята лучше всех знают, что волнует простых граждан. Это наши партнеры. Благодаря тому, что они опубличивают проблемы, они меняют ситуацию, - рассказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Тимофеева. - А еще это профессионалы, которым необходимо обмениваться опытом. В этом году мы подготовили для них особенную программу, которая кардинально отличается от того, что было на «Тавриде» раньше. Основной блок работы пройдет в профильных школах, а это Телешкола, Интернет-школа, Школа печатных СМИ, организованные при партнерстве крупных российских СМИ. Кроме того, молодые журналисты примут участие в панельных дискуссиях, творческих встречах, где обсудят главные проблемы журналистики».

Каждый образовательный день будет посвящен одному из приоритетных проектов ОНФ: «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок», «Дорожная инспекция ОНФM Карта убитых дорог», «Центр ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды», «Народная оценка качества», «Равные возможности - детям», «За честные закупки».

В вечернее время для участников будет организована площадка, где пройдут творческие встречи с известными журналистами и медиаменеджерами.

Напомним, Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» проходит в Крыму с 2014 года. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и «Роспатриотцентр».

Источник: Пресс-служба ОНФ