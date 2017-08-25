Илья Канакиди: "О греческом обществе, как о храме для каждого грека"

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Илья Канакиди, грек из города Новороссийска на юге России, успешный бизнесмен, общественный деятель и вице-президент Федеральной Национально-Культурной Автономии греков России ответил на вопросы, волнующие миллионы его земляков и филэллинов, в интервью для pontoshistory.blogspot.gr

"Я с детства понимал, что я – грек. Воспитывался в греческой семье, в греческих традициях. Я жил в многонациональном Новороссийске, и все мои друзья были разных национальностей, но греческий дух был заложен в моих генах", – с таких слов началось интервью с Ильей Георгиевичем в его офисе, где кроме рабочего убранства царит дух Греции и семейной теплоты. Картины и портреты на стенах, сувениры и книги сами по себе говорят о многом, но более захватывающей стала сама беседа.

"Понимание того, что я – грек, это та искра в сердце, которая все время меня держит в тонусе, не дает в чем-то разочароваться и расслабиться. Будучи еще юношей я стремился быть полезен своим землякам – грекам, пытался наравне со взрослыми участвовать в работе греческого общества", – продолжил мой собеседник, расставляя все больше на свои места возможные вопросы и ответы.



И.Г. Канакиди с газетой "Эвксинос Понтос" в руках (фото: Василий Ченкелидис)

В жизни Ильи Канакиди всегда сочетались стремление к образованию, занятие бизнесом и общественная деятельность. Ни одно из направлений не уступило место другому. На офисном столе у Ильи три диплома (Инженер-экономист по специальности "Государственное и муниципальное управление" – диплом Кубанского Государственного Технологического университета, Юрист по специальности "Юриспруденция" – Краснодарский университет МВД РФ и диплом "Государственное и муниципальное управление, Государственная и Муниципальная служба" – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ).

Начало своей общественной деятельности Илья Канакиди связал с именем Нинель Панайотовны Даманюк, которая стояла у истоков возрождения общественной жизни греков в Новороссийске. Эту, ставшую легендой гречанку, еще юной девушкой пережившую Великую Отечественную войну, ранение от озверевшего нацистского офицера, депортацию своих земляков и добровольную работу в Магадане уже после сталинских репрессий, он назвал "визитной карточкой Новороссийского общества греков". Илья Георгиевич, вспоминая о Нинель Панайотовне, невольно вспомнил и о первом греческом вечере в городе, организованном при ее непосредственном участии.



Илья Канакиди с отцом Георгием Ильичом и братом Константином

В 2006 году Илья Канакиди был избран председателем Новороссийского Городского Общества Греков. Его кандидатуру предложил тогда уходивший с поста председателя Константин Николаевич Ковлакас.

"Греки Новороссийска поддержали мою кандидатуру. На тот момент я был самым молодым председателем греческого общества. Мне было 32 года. Не скрою, было тяжело после председательства такого уважаемого и незаурядного человека, как Ковлакас. Планка была поднята высоко и всеми предыдущими председателями. Это и Котанов, и Аманатов, и Тамбулов, и Костелов", – отметил Илья Канакиди и продолжил:

"Было очень сложно, но мы, не отрицая ничего, что было сделано до нас, продолжали работать во благо наших земляков. До моего избрания был создан кружок обучения игре на бузуки. Преподавателем была Елена Константиновна Меланиди. Поддерживался танцевальный коллектив и класс обучения греческому языку при Средней школе. Мы выпускали газету, которую после коллективного обсуждения назвали "ЗОИ". В газете описывалась жизнь нашего общества, новости о жизни в Греции и в мире. Многие общества просили организовать ее рассылку. По отзывам было видно, что нас читают не только греки. Позже был создан сайт общества. Жаль, что был приостановлен выпуск газеты "Эвксинос Понтос".



Паломничество в монастырь Панагия Сумела (Понт) с ФНКА греков России

во главе с ее президентом И.И. Саввиди

Мне кажется очень важным, что мы поддерживали социальную политику, выработанную в обществе. Оказывали ежемесячную помощь малоимущим и малодетным семьям. Поздравляли и поддерживали Ветеранов Великой Отечественной войны, узников концлагерей, тружеников тыла.

Мне хотелось бы отметить, что в последнее время появляется много просьб в социальных сетях о помощи больным или детям. Наверное пришло время создать фонд, который бы всем этим занимался. Очень хорошую работу проводит Благотворительный Фонд Ивана Игнатьевича Саввиди. Я же говорю о возможном Фонде греков России".

В 2008 году Илья Георгиевич Канакиди был переизбран председателем общества и вскоре стал руководителем Краевой греческой общественной организации. В тот период в состав краевой организации вошли еще четыре новых общества (Абинского, Ейского, Белореченского, Тимашевского районов). Вспоминая о руководстве греческим движением по Краснодарскому краю, Илья Георгиевич, отметил доброе отношение по всей Кубани к грекам, как со стороны властей, так и со стороны народа.



Штаб греков России в Крымске, июль 2012 года

С особым трепетом Илья Канакиди говорил о помощи, оказанной греками Кубани и всей России жителям Крымского района, пострадавшим в июле 2012 года от наводнения. Будучи руководителем Ассоциации греческих общественных организаций Краснодарского края, он немедленно прибыл в Крымск и, созвонившись с И.И. Саввиди, принял решение организовать штаб греков России, куда с разных уголков страны свозилась помощь. Единство греков в тот период для помощи своим землякам и всем пострадавшим, по его мнению может быть примером, которому необходимо следовать ежедневно, а не только во время трагических событий.

Он вспомнил как грузовики, полные помощи для пострадавших с надписями "Клуб Ромиосини. От греков Москвы", от греков Владикавказа, от греков Сочи... подъезжали к штабу, продолжавшему действовать и после предотвращения катастрофических последствий наводнения.

В те дни все греки России были едины. Действия греков стали примером для других национальных общин и были направлены на помощь всем, независимо от национальности.

"Нас любят, нас приводят в пример. В Причерноморье греки жили с древности. Но то, что после присоединения к Российской империи Кавказа и Северного Причерноморья мы смогли укорениться в очередной раз в регионе, надо сказать спасибо братскому русскому народу. Были и черные полосы в нашей истории – сталинские репрессии, но в то время пострадали и остальные народы СССР, и сами русские. Согласно статистике, греков в России около 100 тысяч, но я считаю, что нас как минимум в два раза больше. Многие вернулись из Греции в последние годы, многих не застали дома во время переписи.



Пострадавшие во время наводнения в Крымском районе в штабе греков России, июль 2012 года

Я считаю, что успех в общественной деятельности кроется в любви к людям.

В центре нашей деятельности должен быть человек.

На учете в обществе должен быть каждый, который нуждается в помощи. Если мы сможем, кроме сохранения своей культуры помогать нашим соотечественникам, поддерживать их, то можно будет сказать, что мы выполняем определенную миссию на этой земле.

Следующее, чем мы должны заниматься, это помнить о Генциде греков в Османской империи (1916 - 1923 гг.) и добиваться признания этого злодеяния на всех уровнях и от всего мирового сообщества. Нам необходимо привлекать больше историков, чтобы про геноцид писалось больше научных работ. Большой прорыв для нас, благодаря президенту ФНКА греков России Ивану Игнатьевичу Саввиди – открытие кафедры Понтийских исследований в Салоникском университете имени Аристотеля. Важно также то, что в ФНКА греков России приоритетом является работа с молодежью. Мы должны передать молодому поколению опыт, накопленный за последние годы в развитии греческого движения, и поддерживать неугасающим интерес к своей истории. У нас в семейных библиотеках должны быть научные книги, такие как "Геноцид греков Понта" Костаса Фотиадиса. Мы должны пропагандировать все написанное про нашу историю и, особенно, про ее трагические страницы. Любой человек, прочитавший художественные книги, такие как "Мертвые ждут", "Земли обагренные кровью" греческой писательницы, уроженки г. Смирна в Малой Азии Дидо Сотириу и "Красная река" Хариса Циркинидиса, даже если он не грек, не останется равнодушным к тому, что делали турки, что происходило с православным населением в те времена. Прочитав эти книги, кто осмелится сказать, что не было геноцида".

Илья Канакиди не скрыл своей боли за то, что он не знает греческий язык на необходимом уровне. В пример он привел председателя Анапского общества греков "Горгиппия" Валерия Ставровича Асланова, который, владея в совершенстве понтийским диалектом греческого языка, призывает говорить на мнем на собраниях в греческих общественных организациях. Илья Канакиди с благодарностью отозвался о деятельности вице-президента ФНКА греков России по вопросам образования и председателя Геленджикского общества греков Афлатона Васильевича Солахова, благодаря которому греческий язык введен в программу российских школ как второй иностранный.

Илья задумывается над тем, что будет с греческим движением в России и самими греками через пятьдесят лет.

"Из-за трагической истории греков Понта на протяжении ХХ века мы, многие, не знаем, где могилы наших дедов, не то что прадедов. Нарушается связь времен.

Многие люди, приходя в общество, спрашивают, а что оно может им дать. Мне хочется задать вопрос:

"Когда вы приходите в администрацию, в библиотеку, в школу, в институт или в музей, вы тоже срашиваете, а что это мне даст?"

Каждое учреждение дает нам что-то свое, что-то особенное. Греческое общество, это своего рода храм, в который грек должен приходить и когда ему хорошо, и когда ему плохо, и когда он хочет поделиться радостью или горем со своим народом, привести сына или дочь, внука или внучку и сказать:

"Вот здесь сохраняется наша культура и память о наших предках, которые пронесли сквозь века наш язык, наше национальное наследие.

Однажды отец мне сказал:

"Дорога в общество должна быть такой, как дорога в храм".

Георгий Ильич Канакиди является примером для своих сыновей Константина и Ильи, шести внуков и внучки. Он заслуженный человек в своем городе с большим опытом работы на руководящих должностях в торговле. Он почетный гражданин Новороссийска, депутат городской думы и руководитель ООО "КАРЕ". С таким жестким графиком Георгий Ильич находит время и для дополнительной деятельности. Он состоит в совете старейшин Новороссийского Городского Общества Греков и руководит попечительским советом строящегося в городе храма святого Спиридона Тримифунтского. За строительством еще одного храма в городе Новороссийске, посвященного Пророку Илье, следит, выделяя помощь со своими единомышленниками, и сам Илья. Родители, папа Георгий Ильич и мама Валентина Алексеевна, поддерживают в семье православный дух, унаследованный от предков, покинувших земли Понта в начале ХХ века и депортированных в Среднюю Азию и Сибирь в 40-е годы. На землю Кубани семья Канакиди вернулась в 1981 году.

Илья Канакиди воспитывает четверых детей в браке с Иованной Керасовой. Он думает о патриотическом воспитании в своей семье и о сохранении традиций.

"Мы сейчас в семьях все меньше даем понять детям, что значит быть греком. Живя вне Греции, сложно сохранить свою национальную идентичность. В последнее время много смешанных браков. Жизнь в мегаполисах смывает грани. И все же есть надежда.

Греки оказались в разных концах Мира, но несмотря на это мы же по сей день смогли сохраниться. Я уверен, что будущее за нами.

Наши потомки будут гордо заявлять о том, что они понтийские греки",

– такими словами Илья Георгиевич Канакиди завершил свой рассказ о греках, греческом движении и будущем эллинизма в России.