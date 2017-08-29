Россиян могут лишить импортной парфюмерии и косметики

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Минпром изучают возможность импортозамещения парфюмерии и косметики. На сегодняшний день российские духи и кремы на 90% состоят из импортных ингредиентов. В министерстве планируют обсудить с отечественными парфюмерами и производителями химии возможность развития собственного производства сырья. Эти планы никак не угрожают импортной продукции, рассказала в эфире радио Sputnik исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Александра Скоробогатова.

«Это вообще никак не угрожает импортной продукции. То, что российская продукция будет производиться из российского сырья, никак не повлияет на поступление импортной продукции в Россию. Это поможет российским производителям проще и легче работать на рынке. Сейчас сырье, используемое для парфюмерии и косметики, на 90% поступает из за рубежа. Соответственно, вся продукция валютнозависимая, потому что мы все сырье покупаем за валюту. Пока есть проект концепции развития парфюмерно-косметической продукции. В зависимости от того, как эта концепция будет развиваться, приниматься и реализовываться, будет оказываться некая помощь российским предприятиям, в том числе, будут поставлены задачи, которые помогут развиваться производствам сырья на территории России. Однозначно, помощь государства для развития сырьевого сектора, для развития производства, это полезно и для дальнейших производителей парфюмерно-косметической продукции, и, в целом, для государства. На потребителях это никак не скажется, просто это будет гарантировать простоту работы предприятий, и поможет им сдерживать рост цен, перенаправлять свои финансы, которые высвободятся от закупки импортного сырья на свое развитие», - рассказала эксперт.

Источник: Sputnik