В Геленджике установят дополнительные светофоры и перильные ограждения

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Работы выполнят в рамках мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений.

Дорожные элементы, препятствующие случайному выходу детей на проезжую часть, появятся возле школ №1, 2, 3, 4, 5, 6 в городе, а также вблизи образовательных учреждений в селах. Также для обозначения нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов у школ будет установлено порядка 20 светофоров Т.7 с мигающими желтыми сигналами. Кроме того, в 10 местах будут оборудованы искусственные неровности. В настоящее время на дорогах муниципалитета завершается нанесение соответствующей жёлто-белой разметки.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик