Учёный, изобретатель, фотохудожник С. М. Прокудин-Горский – в электронных материалах Президентской библиотеки

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30 августа 2017 года отмечается 154-летие со дня рождения учёного, российского первопроходца в области цветной фотографии Сергея Михайловича Прокудина-Горского. На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с обширной коллекцией, посвящённой мастеру. Она включает научные статьи, раскрывающие секреты и тонкости процесса создания первых цветных фотоизображений; документальные фильмы, исторические материалы и исследования, а также уникальные работы Прокудина-Горского – бесценные картины жизни Российской империи начала XX века.

О своём творчестве Сергей Михайлович говорит с читателем со страниц журнала «Фотограф-любитель», оцифрованные номера которого сегодня доступны на портале Президентской библиотеки. Прокудин-Горский отводил цвету важную роль, подчёркивал, что именно благодаря ему усиливается действие фотографии на зрителя: «Как бы превосходно не была выполнена фотография, но однообразный, монотонный колорит её не может вполне удовлетворить человека. Посмотрите на самый скучный пейзаж в природе, и всё-таки голубое небо, облачка, немного зелени – всё это дает ему жизнь».

В своей статье «Фотография в натуральных цветах» Прокудин-Горский подробно описывает весь процесс получения цветного снимка. Причём начинает он с теории: «Сложность способа не позволяет мне писать исключительно о механической стороне работы, ибо в этом случае каждая неудача будет ставить работающего в безвыходное положение. Необходимо ознакомиться предварительно с теоретическою стороной дела, войти в ясное ея понимание и тогда уже приниматься за работу». Надо ли говорить, что в этом материале читатель найдет подробнейшие инструкции, описывающие весь процесс создания цветной фотографии по методу Прокудина-Горского, а также практические советы начинающим фотолюбителям.

«Способ цветной фотографии, применяемый докладчиком, покоится на принципе разложения при помощи светофильтров цветной картины на три снимка, совмещение коих при помощи особого проекционного фонаря, снабжённого тремя светофильтрами: красным, сине-фиолетовым и зелёным, воспроизводит на экране картину в ея истинных красках», – кратко описывают метод фотохудожника «Записки Императорского Русского технического общества», посвящённые докладу и результатам работы Прокудина-Горского в области цветной фотографии.

Сергей Михайлович Прокудин-Горский был незаурядной личностью: «удачно сочетая учебу на естественном факультете Петербургского технологического института с уроками по классу живописи в Академии художеств и занятиями в университетской лаборатории Менделеева, он получил разностороннее образование. Явное предпочтение в занятиях естественными науками отдавалось химии», – пишет в своей статье «Прокудин-Горский. Начало цветной фотографии в России» С. Гаранина. Многочисленные работы ведущего российского специалиста по творчеству фотохудожника также вошли в электронную коллекцию Президентской библиотеки.

Цветные фотографии Прокудина-Горского произвели настоящий фурор, слава мастера дошла до императора Николая II. Встреча самодержца и художника подробно описана в одной из документальных лент, включённых вколлекцию. В картине «Цвет времени» звучат воспоминания самого Прокудина-Горского: «Во время перерыва, когда был подан чай с прохладительными напитками, Государь отделился от группы придворных и, подойдя ко мне, стал спрашивать, что я имею в виду делать дальше с этой замечательной работой. Я изложил ему свои взгляды на различные применения, которые моя работа могла бы иметь, и прибавил: „Вашему Величеству было бы, быть может, также интересно видеть время от времени истинную Россию и ее древние памятники, а равно и красоты разнообразной природы нашей великой Родины“». К этому моменту Прокудин-Горский уже начал формировать свою знаменитую коллекцию, благодаря которой мы можем заглянуть в разные уголки России начала XX века. Теперь он получил Высочайшую поддержку.

Стоит отметить, что фотограф воплощал свой замысел в жизнь исключительно на собственные средства, государство оказало ему только транспортную поддержку. «Деньги быстро таяли, коллекция росла, обработанный материал на стеклянных пластинах был достаточно громоздким, для его хранения требовалось помещение, – пишет С. Гаранина. – Крупные частные фирмы предлагали ему капитал, однако уверенность в том, что коллекция должна принадлежать государству, заставила его обратиться в правительство».

На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с делом «О приобретении в казну коллекции фотографических снимков достопримечательностей России, составленной профессором Прокудиным-Горским». Учёный пишет Столыпину, что за 10 лет он сделает 10 000 снимков, и предлагает купить у него выполненную часть работы и субсидировать дальнейшие съемки. В итоге «Совет Министров пришел к заключению, что коллекция эта может иметь большое значение для распространения, как среди юношества, так и вообще среди населения знакомства с наиболее замечательными местностями нашего отечества».

Прокудину-Горскому не удалось полностью реализовать свою грандиозную задумку – началась Первая мировая война, империя медленно двигалась к своему краху. Однако фотограф успел сделать снимки на Урале, в Сибири и Крыму, Дагестане, Финляндии, Средней Азии, фотографии путешествий по Волге и Оке. К сожалению, часть огромной коллекции из-за событий, потрясавших Россию и мир, была утеряна, часть оказалась за границей.

В 2010 году библиотека Конгресса США передала в электронный фонд Президентской библиотеки около двух тысяч оцифрованных цветных фотографий Прокудина-Горского. Это снимки, сделанные в период с 1909 по 1912 год, а также в 1916 году. На них запечатлены уникальные природные ландшафты, архитектурные и культурные памятники, сцены повседневной жизни и работы разных слоёв населения Российской Империи. Сегодня все эти работы находятся в открытом доступе на портале Президентской библиотеки.

Президентская библиотека знакомит с творчеством С. М. Прокудина-Горского и жителей зарубежных стран. Так, 11 октября 2017 года в Российском доме науки и культуры в Берлине в рамках 69-й Франкфуртской книжной ярмарки откроется выставка «Просторы России в цветной фотографии Сергея Прокудина-Горского». В экспозицию войдут 70 фотографий, сделанных мастером во время путешествий по Российской Империи в начале XX века.

Работы С. М. Прокудина-Горского несут не только огромную историческую, но и культурную ценность: по ним реставраторы могут воссоздать то, что некогда было утеряно. В 2013 году Президентская библиотека передала музею-заповеднику «Старая Ладога» снимки памятников первой столицы Руси, благодаря которым становится возможным восстановление и сохранение святынь. К примеру, росписи в храме Святого Георгия – одного из немногих сохранившихся образцов русских фресок XII века, большая часть которых была утеряна в XVII веке. «Важная цель, которую преследует цветная фотография, – оставить очный документ для будущего. Мы имеем в руках драгоценное средство спасать от забвения все разрушающиеся памятники», – говорил фотограф. И сегодня мы видим, как его слова спустя сто лет становятся реальностью.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки