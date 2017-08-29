Школьные автобусы от КТК детям Новороссийска

/Общество/

4 новых школьных автобуса заменят машины, отслужившие свой срок эксплуатации, и будут перевозить школьников из сельских поселений: Глебовского, Цемдолины, станицы Натухаевской и посёлка Верхнебаканский.

Автобусы рассчитаны на 28 посадочных мест, в том числе 2 для взрослых сопровождающих, а дополнительная ступенька поможет забраться в автобус даже самым маленьким пассажирам. В салоне каждой машины размещены кнопки экстренной связи с водителем, а рабочее место водителя оборудовано наружной и внутренней громкоговорящей установками. Автобусы оборудованы специальными сидениями с ремнями безопасности.

Школьные автобусы общей стоимостью более 10 млн рублей приобретены в рамках реализации благотворительной деятельности Консорциума и предназначены для перевозки учащихся.

Директор средней школы № 26 ст. Натухаевская Нина Сас рассказала, что первый автобус школе в день её открытия 10 лет назад подарил губернатор края. Он верно служил все эти годы. «Школе без автобуса никуда. В ней обучаются 1157 ребят, они живут не только в ст. Натухаевской, но и в близлежащих поселениях: хуторах Победа, Ленинский путь и п.Семигорье. Мы обязаны обеспечить их бесперебойный подвоз на занятия, - говорит Н. Сас, - также мы возим учеников в город на мероприятия, на экскурсии и соревнования, организуем полноценный внеурочный процесс».

Благодарна за подарок к 1 сентября и директор школы № 28 Людмила Жуковская. «В этом году у нас 8 первых классов. Школьный автобус поможет нашим малышам без проблем добираться до школы и быстрее привыкнуть к учебному процессу».

Всего в управлении образования задействованы 23 автобуса для перевозки детей из дома в школу и обратно, а также на различные школьные мероприятия. Ежедневно они перевозят около 2 тысяч ребят, поэтому вопросам комфорта и безопасности в перевозке школьников уделяется большое внимание.

На торжественной церемонии передачи автобусов глава города Игорь Дяченко высказал слова благодарности давнему и надёжному партнёру муниципалитета Акционерному обществу «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» за помощь в приобретении 4-х новых школьных автобусов.

Он подчеркнул, что на протяжении последних 5 лет АО «КТК-Р» инвестировало в различные социальные программы на благо новороссийцев и гостей города свыше полумиллиарда рублей.

Сфере образования оказана помощь более, чем на 170 млн. рублей. Самым масштабным проектом стало строительство в 2014 году детского сада на 160 мест в селе Глебовское.

Кроме этого, КТК выделял средства на сооружение мини-футбольного поля для средней школы № 31, приобрёл для школ и учреждений культуры компьютерное и музыкальное оборудование, автотранспорт.

Заместитель Генерального директора КТК-Р Михаил Гришанков отметил, что Каспийский Трубопроводный Консорциум неизменно помогает детским образовательным учреждениям в регионах своего присутствия. При этом приобретению современных автобусов для обеспечения безопасной доставки учащихся на занятия и к месту проведения различных мероприятий уделяется особое внимание, так как в КТК вопросы безопасности традиционно входят в число основных приоритетов.

О КТК:

Трубопроводная система КТК – один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз – Новороссийск составляет 1 511 км; по этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ) позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.

Акционеры КТК: Российская Федерация (представленная Транснефтью – 24% и КТК Компани – 7 %) – 31%; Республика Казахстан (представленная Казмунайгазом – 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) – 20,75%; Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian PipelineCompany - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni InternationalN.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск